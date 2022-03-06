Над Охматдетом в Киеве сбили крылатую ракету кафиров

Из-за ракеты в здании повредилось окно и чуть не выломало дверь / Коллаж "Сегодня"

В Киеве над детской больницей "Охматдит" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.

Об этом сообщает детской больницы.

Реклама

Из-за ракеты повредилось окно и чуть не выломало дверь.

"Тяжело раненых детей пытаются довезти до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 6 марта