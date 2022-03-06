Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів

Через ракету в будівлі пошкодилося вікно і мало не виламало двері / Колаж "Сьогодні"

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.

Про це повідомляє дитячої лікарні.

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Через ракету пошкодилося вікно і мало не виламало двері.

"Тяжко поранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи та тримати патріотичний настрій", – йдеться у повідомленні.

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