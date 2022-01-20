Насиловал и поджигал волосы. В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой

В столице мужчина насиловал и незаконно удерживал 25-летнюю девушку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес пострадавшей телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Душил и поджигал волосы

16 января мужчина путем обмана завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней удерживал и насиловал ее. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник наносил телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы.

18 января преступник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в полицию.

Что известно о преступнике?

Злоумышленником оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области. В квартире мужчины нашли и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина, который насиловал девушку в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

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Минимум 14 изнасилований. В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.