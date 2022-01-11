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У злоумышленника был ВИЧ: в Киевской области мужчины ограбили и изнасиловали женщину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 января, 21:51
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Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы, а также обязал выплатить женщине компенсацию
Двое мужчин проведут за решеткой 7 и 9 лет/Коллаж: "Сегодня"
Двое мужчин проведут за решеткой 7 и 9 лет/Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области двое мужчин приговорили к 7 и 9 годам лишения свободы, потому что они напали, изнасиловали и поиздевались над прохожей. У одного из насильников была ВИЧ-инфекция, и он знал о ней.

Об этом сообщает прокуратура в Киевской области.

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Подробности

По информации следствия, в 2020 году в городе Белая Церковь двое мужчин напали на прохожую. Они ограбили женщину и изнасиловали.

"Один из них подошел к женщине, схватил ее за шею, нанес три удара ножом в область туловища и потребовал отдать ему личные вещи. После этого нападавший повалил ее на землю, начал душить и, достоверно зная о том, что он болен ВИЧ, изнасиловал последнюю", — сообщили в прокуратуре.

Сообщник преступника украл у женщины телефон и часы. Также второй мужчина сексуально поиздевался над потерпевшей.

Суд над мужчинами

"Суд приговорил двух мужчин к 7 и 9 годам заключения с конфискацией половины принадлежащего им имущества. Один из них признан виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 УК Украины), другой — в сознательном поставлении другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, изнасиловании и разбойном нападении (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 УК Украины)", — информируют в прокуратуре.

Кроме того, мужчины должны выплатить потерпевшей 450 тыс. грн моральной компенсации.

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Преступность в Украине

Как пишет Wikipedia, уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики о преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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