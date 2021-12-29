Наступление "Омикрона" и более 300 тыс. заболевших: что происходит с COVID-19 в Киеве

В городе продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 113 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. В городе также уже зафиксировали случаи заражения новым опасным штаммом "Омикрон". "Сегодня" рассказывает о последних COVID-новостях.

Данные за сутки

Всего в столице зарегистрировали 329 494 случаев.

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За прошлые сутки заболели:

610 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

401 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет,

53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также за сутки 16 летальных исходов от вируса (всего 8152).

Кроме того, 68 госпитализированных больных коронавирусом, 86 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями, 1358 преодолели коронавирус (всего 311 029).

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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах:

Дарницком – 182,

Деснянском – 150,

Соломенском – 148.

"Омикрон" уже в столице

В Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта".

Пока рано говорить о его о массовом распространении. На данный момент регистрируют единичные случаи по городу.

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"В основном "Омикрон" привозят наши граждане после заграничных поездок. Массовое распространения штамма вируса "Омикрон" в Киеве может наблюдаться после завершения сезона отпусков, то есть после праздников – вторая-третья неделя января 2022 года", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Пока случаи регистрации "Омикрона" единичные. В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что все находится под контролем, а точные данные в Министерстве здравоохранения.

Кто болеет новым штаммом

По словам Олега Рубана, согласно данным африканских и британских коллег, штамм вируса "Омикрон" очень быстро распространяется и имеет короткий инкубационный период.

Вирусом болеют все возрастные группы населения, но штамм имеет низкий показатель по тяжелым и летальным случаям. Тем не менее из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" можно прогнозировать, что в Киеве будет полная заполняемость больничных коек, в том числе реанимационных.

"Поэтому мы уже сейчас готовимся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля. Чтобы избежать тяжелых последствий, уже сейчас всем необходимо вакцинироваться, чтобы уберечь себя от штаммов вируса – "Дельта", "Омикрон", которые циркулируют в нашей стране", – предупреждает Олег Рубан.

Он добавляет, что от "Омикрона" нужно максимально защитить так называемые группы риска (пожилые люди с хроническими заболеваниями) и максимально ограничить их контакт с возможными носителями вируса.

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