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"Омикрон" атакует. Мы узнали, чего ждать киевлянам

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 17:12
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В основном "Омикрон" привозят наши граждане после заграничных поездок
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм коронавируса "Омикрон" уже периодически регистрируется в Киеве. Точное количество инфицированных в столичной Госпродпотребслужбе не называют, но рассказали сайту "Сегодня", как готовятся отбивать атаку "Омикрона".

После праздников статистика вырастет

В столице постоянно проводят мониторинг штамма "Омикрон". Но пока рано говорить о его о массовом распространении. На данный момент регистрируют единичные случаи по городу.

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"В основном "Омикрон" привозят наши граждане после заграничных поездок. Массовое распространения штамма вируса "Омикрон" в Киеве может наблюдаться после завершения сезона отпусков, то есть, после праздников – вторая-третья неделя января 2022 года", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Пока случаи регистрации "Омикрона" единичные. В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что все находится под контролем, а точные данные в Министерстве здравоохранения.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, а инфицированные находятся под наблюдением медиков. Устанавливаются контактные лица.

Кто болеет новым штаммом

По словам Олега Рубана, согласно данным африканских и британский коллег, штамм вируса "Омикрон" очень быстро распространяется и имеет короткий инкубационный период.

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Вирусом болеют все возрастные группы населения, но штамм имеет низкий показатель по тяжелым и летальным случаям. Тем не менее, из-за быстрого распространения штамма "Омикрон", можно прогнозировать, что в Киеве будет полная заполняемость больничных коек, в том числе, реанимационных.

"Поэтому мы уже сейчас готовимся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля. Чтобы избежать тяжелых последствий, уже сейчас всем необходимо вакцинироваться, чтобы уберечь себя от штаммов вируса – "Дельта", "Омикрон", которые циркулируют в нашей стране", – предупреждает Олег Рубан.

Он добавляет, что от "Омикрона" нужно максимально защитить так называемые группы риска (пожилые люди с хроническими заболеваниями) и максимально ограничить их контакт с возможными носителями вируса.

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