Наступ "Омікрону" та понад 300 тис. хворих: що відбувається з COVID-19 у Києві

У місті продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1 113 підтверджених випадків захворювання коронавірусом за останню добу. У місті також зафіксували випадки зараження новим небезпечним штамом "Омікрон". "Сьогодні" розповідає про останні COVID-новини.

Дані за добу

Загалом у столиці зареєстрували 329 494 випадків.

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Минулої доби захворіли:

610 жінок віком від 18 до 90 років,

401 чоловік віком від 18 до 89 років,

53 дівчинки від 4 місяців до 17 років та 49 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також за добу 16 смертей від вірусу (всього 8152).

Крім того, 68 госпіталізованих хворих на коронавірус, 86 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями, 1358 подолали коронавірус (всього 311 029).

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Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах:

Дарницькому – 182,

Деснянському – 150,

Солом'янському – 148.

"Омікрон" вже у столиці

У Києві вже зафіксовано випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта".

Поки що рано говорити про його масове поширення. На цей момент реєструють поодинокі випадки по місту.

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"Здебільшого "Омікрон" привозять наші громадяни після закордонних поїздок. Масове поширення штаму вірусу "Омікрон" у Києві може спостерігатися після завершення сезону відпусток, тобто після свят – другий-третій тиждень січня 2022 року", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Поки що випадки реєстрації "Омікрону" поодинокі. У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що все перебуває під контролем, а точні дані у Міністерстві охорони здоров'я.

Хто хворіє на новий штам

За словами Олега Рубана, згідно з даними африканських та британських колег, штам вірусу "Омікрон" дуже швидко поширюється та має короткий інкубаційний період.

На вірус хворіють усі вікові групи населення, але штам має низький показник у важких і летальних випадках. Проте через швидке поширення штаму "Омікрон" можна прогнозувати, що в Києві буде повне заповнення лікарняних ліжок, у тому числі реанімаційних.

"Тому ми вже зараз готуємося до зростання захворюваності наприкінці січня та на початку лютого. Щоб уникнути важких наслідків, вже зараз усім необхідно вакцинуватися, щоб уберегти себе від штамів вірусу – "Дельта", "Омікрон", які циркулюють у нашій країні", – попереджає Олег Рубан.

Він додає, що від "Омікрону" потрібно максимально захистити так звані групи ризику (літні люди з хронічними захворюваннями) та максимально обмежити їх контакт із можливими носіями вірусу.

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