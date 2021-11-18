Не дайте себя обмануть. Сколько стоит карта киевлянина и для кого она бесплатная

Оформление карты киевлянина проходит через государственный Ощадбанк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос оформления карты киевлянина снова актуален, ведь после подорожания проезда в Киеве до 20 гривен, карта поможет значительно сэкономить. Оформить карту можно в любом отделении Ощадбанка.

Сайт "Сегодня" рассказывает, кто не должен платить за оформление.

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Плату взыскали с человека с инвалидностью

На сайте "Минфин" киевлянка оставила отзыв о неприятном инциденте во время оформления карты. По ее словам, 21 октября она делала карточку для своего мужа, который является инвалидом 2 группы.

"Мне сказали, что она стоит 70,00 грн, я заплатила в кассу деньги, а в данный момент только узнала, что она выдается бесплатно, как так??? А эти деньги перечисляются на какую страховую компанию… почему сотрудники Ощадбанка обманывают? Я хочу вернуть деньги!" , – написала женщина.

В комментарии пришли сотрудники банка и извинились за инцидент. Они пообещали "сделать все необходимое, чтобы вернуть средства и не допустить повторения подобных случаев".

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Какая цена карты киевлянина

Оформление карты производится бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех остальных за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после пользования картой.

Кто имеет право на льготы при получении

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, люди с инвалидностью;

реабилитированные люди – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста и получающими компенсационную выплату;

участники антитеррористической операции.

Кто может получить?

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Как получить?

Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

После оформления заявления на получение карты киевлянина в отделение Ощадбанка нужно будет подождать, пока ее привезут в отделение. Это может занять до 14 дней. Затем можно прийти и получить свою карту в отделении банка.

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