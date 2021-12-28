Не дружит с цифрами. Кличко протроллил сам себя накануне Нового года (фото)

Мэр Киева признал, что не особо дружит с цифрами / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно поздравил всех киевлян с наступающим 2222 годом, решил посмеяться сам над собой.

В своем Instagram он опубликовал календарь якобы на 2222 год.

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Календарь Кличко получил в подарок. В нем отображены сразу два конфуза с градоначальником столицы. Сверху опубликованы цифры обратного отсчета до Нового года. Известно, что Кличко во время официального зажжения елки 18 декабря пропустил цифру два, когда считал в обратном порядке. На календаре она тоже пропущена.

Также там написано "С Новым годом и Рождеством 2222!".

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Шутливый календарь Виталия Кличко. Фото: скриншот

Кличко перепутал 2022 и 2222 годы

На днях мэр в очередной раз оговорился. Во время праздничной новогодней речи он поздравил всех с 2220 годом, а затем исправил на 2222-й.

"С хорошим настроением встречаем Новый 2220 год… 2222 год", – сказал мэр Киева.

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Кличко насмешил новой оговоркой в первые дни зимы

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал жителям столицы зимой посыпать дороги снегом. На самом деле, он просто оговорился во время выступления в эфире телеканала "Киев" вечером 2 декабря.

Он пытался рассказать, что к зиме техника по расчистке снега готова, однако издал новый мем.

"Всем службам сообщили, будем посыпать снегом, расчищать максимально", – сказал Кличко.

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