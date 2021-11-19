"Не хочу говорить о плохом": Кличко рассказал, хватает ли кислорода в киевских больницах

Что происходит с кислородом в киевских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день в больницах Киева есть и хватает кислорода. По словам мэра столицы Виталия Кличко, критической ситуации пока не было.

Об этом Кличко сообщил в интервью изданию "Цензор.нет".

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Как обстоят дела с кислородом в киевских больницах?

Как стало известно, в сутки коммунальные медучреждения используют от 40 до 60 тонн кислорода. Например, больница номер 4 в прошлые волны использовала примерно 3-4 тонны кислорода ежесуточно. В эту же волну – 7-8 тонн. Почти все люди, которых госпитализировали, были кислозависимы.

Кличко заявил, что запасы постоянно пополняются, кислород регулярно завозят в больницы. Во всех из них были установлены специальные резервуары для его хранения. Оборудовали и отремонтировали системы централизованного кислорода.

"Одно могу сказать: кислородом наши больницы обеспечены. Надеюсь, что критической ситуации не будет. Контракты на поставку у нас подписаны. И сегодня все кровати для кислозависимых пациентов мы снабжаем кислородом. Я надеюсь на позитивное развитие событий, не хочу говорить о плохом", – добавил городской голова.

В больницах много пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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выздоровело 243 435 человек (1049 за сутки)

умерло 7096 человек (41 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровело 143 580 человек (882 за сутки)

умерло 3888 человек (45 за сутки)

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