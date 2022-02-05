Небольшой снег, местами дождь: какая погода будет в Киеве 5 февраля

На выходных в Киеве периодически будут осадки и шквальный ветер. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 5 февраля, весь день будет облачной и снежной. Осадки ожидаются на протяжении всего дня, но к вечеру усилятся.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

В ночь на субботу столицу еще поморозит, а днем ​​начнется небольшое потепление. На выходных в Киеве периодически будут осадки и шквальный ветер, а в воскресенье в столице ожидается оттепель.

В субботу ожидается небольшой снег, местами с дождем. Ночью в столице -6…-8 градусов, а днем до +2 градусов. По области днем температура -4…-9 градусов, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

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Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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