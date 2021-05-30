Немножко гавайских мотивов. В Киеве открыли памятник серферу

Скульптор назвал свою работу Зозулька – она относится к серии его работ "Малыши", а еще скульптура должна приносить удачу

В Киеве на острове Муромец появился новый памятник. Ко Дню Киева тут открыли скульптуру малышу-серферу по имени Зозулька.

Как рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Владимир Журавель, Зозулька из бронзы – это скульптура из его серии работ "Малыши".

Как известно на Почтовой площади установлен памятник основателям Киева в виде бронзовых малышей – это Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь.

Увидеть памятник малышу-серферу можно на центральном входе в Х-парк. Создатели говорят, что если памятник потереть, он приносит удачу и счастье.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве состоялось открытие памятника эрцгерцогу Австрии из старинного рода Габсбургов, политическому украинцу Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).

Также, в Украинском институте национальной памяти составили список из 26 объектов, которые остаются не декоммунизироваными. В нем числятся: герб СССР на щите скульптуры Родина-мать, конный памятник Щорсу на бульваре Шевченко, скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов и бюст Ленина на станции метро "Театральная".