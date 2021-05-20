Целая эпоха. В Киеве открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию Вышиваному (фото)

В столице открыли памятник Василию Вышиваному. Фото: Нацгвардия Украины

В Киеве состоялось открытие памятника эрцгерцогу Австрии из старинного рода Габсбургов, политическому украинцу Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).

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Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Памятник открыли недалеко от станции метро "Лукьяновская". Скульптур Михаил Горловой, который работал над созданием памятника отмечает, что рубашка, в которую одет Василий Вышиваный, сделанная из самых известных фотографий Габсбурга-Вышиваного.

Фото: Нацгвардия Украины

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"Василий Вышиваный для многих современных украинцев – неизвестная историческая фигура. Годами наши враги уничтожали все упоминания о своих преступлениях и наших Героев. А Василий Вышиваный – это целая эпоха. Его жизнь – история борьбы украинцев. Открыть для современников эту историю – это продолжить борьбу, за которую Вышиваный отдал жизнь. Благодаря памятнику мы распространим информацию об этой чрезвычайной личности как в Украине, так и в Австрии, Европе, России", – говорит соучредитель общественного союза "Музыкальный Батальон" Александр Юрков.

Фото: Нацгвардия Украины

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Учебному центру Национальной гвардии Украины почетного наименования "имени Василия Вышиваного". Поэтому именно гвардейцам выпала честь открывать этот монумент.

На открытии этого памятника присутствовали народные депутаты Украины, представители духовенства, общественные деятели, музыканты и другие.

Фото: Нацгвардия Украины

Отметим, что в этом месте памятник появился не случайно – ведь именно здесь он провел последние дни своей жизни, в 1948 году в Лукьяновской тюрьме, куда его из Вены похитили и перевезли сотрудники НКВД. В этой же тюрьме он был замученным, а тело тайно погребено у ограды Лукьяновского кладбища.

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Напомним, за время командования сотней в составе 13-го полка уланов, Василь Вышиваный сделал ее полностью украинской, исключив из нее военных других национальностей. Именно тогда ему подарил вышитую рубашку один из его солдат-украинцев, которую он с гордостью носил.

Напомним, в Киеве на Владимирской горкевандалы отбили голову мраморному орлу около памятника Данте. В мэрии подтверждают, что голову орлу отбивали четыре раза, но полиция так никого и не поймала.

Кроме того, полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили краской памятник Степану Бандере во Львове.