В Киеве из-за пробок на дорогах образовались огромные очереди в метро (фото)

Из-за непогоды в столице люди сменили наземный транспорт на метро/Фото: Telergram-канал Ху*вый Киев, коллаж: "Сегодня"

20 декабря Киев накрыла непогода. Из-за снегопадов некоторый транспорт в столице стал, поэтому люди вынуждены пересесть на метро, где образовались огромные очереди.

Фото из подземки опубликовал столичный Telegram-канал.

Реклама

Людей в подземке очень много

На фото можно увидеть, что на некоторых станциях метрополитена образовались огромные очереди. Люди пытаются попасть в забитые вагоны метро. Кроме того, большие очереди и к эскалаторам и турникетам.

Очереди ко входу в метро/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

Очереди к турникетам в метро Киева/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

Реклама

Люди заполонили станцию метро/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

Ситуация с наземным транспортом в столице

Из-за непогоды образовались огромные пробки на дорогах и мостах. На Левом берегу столицы движение затруднено на Броварском проспекте, а также Харьковском и Бориспольском шоссе. На Правом берегу Киева пробки сковали проспект Победы, Степана Бандеры и Набережное шоссе. Кроме того, сложно проехать на бульваре Дружбы Народов, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Вячеслава Черновола, Любомира Гузара, Большой Житомирской, Набережно-Рыбальской, Полярной. Также пробки образовались и на мостах – Южном, Северном, Дарницком и Шулявском.

на дорогах и мостах. На Левом берегу столицы движение затруднено на Броварском проспекте, а также Харьковском и Бориспольском шоссе. На Правом берегу Киева пробки сковали проспект Победы, Степана Бандеры и Набережное шоссе. Кроме того, сложно проехать на бульваре Дружбы Народов, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Вячеслава Черновола, Любомира Гузара, Большой Житомирской, Набережно-Рыбальской, Полярной. Также пробки образовались и на мостах – Южном, Северном, Дарницком и Шулявском. Из-за снегопада с рельсов сошел трамвай . ДТП произошло на улице Кирилловской. Из-за этого на дороге образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет. Трамвай не смог повернуть, поэтому и сошел с рельсов.

. ДТП произошло на улице Кирилловской. Из-за этого на дороге образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет. Трамвай не смог повернуть, поэтому и сошел с рельсов. Из-за непогоды в столице резко подскочили цены на такси. В частности, цена такси с правого на левый в популярных такси-сервисах колеблется от 490 до 850 гривен. Цена зависит как от места посадки, так и от уровня комфорта автомобиля. Зато с Оболони на Крещатик можно доехать за 500 гривен. Перевозчики под ценой на проезд объясняют такую стоимость тем, что "спрос завышен". Цены из центра в ВДНХ также стартуют от 500 гривен. При том, что в обычные дни стоимость одной поездки колеблется в пределах 200-250 гривен.

Читайте также