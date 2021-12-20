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В Киеве из-за снегопада трамвай сошел с рельс – движение транспорта задерживается (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 19:08
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В Киеве начались проблемы с транспортом из-за снегопада – первые ДТП, трамваи и автобусы опаздывают
В Киеве транспортный коллапс из-за снега
В Киеве транспортный коллапс из-за снега / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за снегопада произошло серьезное ДТП на улице Кирилловской – трамвай сошел с рельс. На дороге образовалась пробка.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Информации о пострадавших пока нет. Как видно на снимке, трамвай не сумел повернуть и сошел с рельс.

Фото: патрульная полиция Киева

Транспорт задерживается

Из-за технических причин в столице задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади.

Также задерживаются троллейбусы №6, 16, 18, 23 и автобусы №9, 31 по ул. Сечевых Стрельцов и ул. Белорусская. Этот транспорт стоит из-за снега – сейчас туда направляются коммунальщики.

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Коммунальщики вышли на работу

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что около 300 авто спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы.

В первую очередь дорожники обрабатывают противогололедными средствами подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.

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