Новинка в аэропорту Борисполь: Макс Барских будет "встречать" пассажиров SkyUp

Саундтрек от Макса Барских Just Fly - следующий органический этап продуманных и глобальных изменений SkyUp Airlines / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

Новый сингл певца Макса Барских Just Fly вскоре будет встречать пассажиров украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Чтобы каждое путешествие для пассажиров начиналась с улыбки и позитивного настроения.

"Just Fly – это манифест добра и света. Трек, который заряжает ощущением легкости и полета, зажигает внутреннее солнце в каждом из нас, мотивирует смело мечтать и всеми силами стремиться к своим целям", – комментирует руководитель отдела маркетинга SkyUp Airlines Марианна Григораш.

"Все это созвучно духу SkyUp Airlines, и мы очень рады, что наша коллаборация с Максом Барских и Алан Бадоевым получилась сильной и коснулась сердец многих людей в Украине и далеко за ее пределами. Наша образ как украинского авиаперевозчика – стать гордостью своей страны и рассказать о ней всему миру. Just Fly возвращает ту же жажду и удовольствие от приключений и путешествий, которые мы начали терять из-за пандемии, и именно с этого трека совсем скоро будет начинаться каждое путешествие пассажиров SkyUp Airlines",– добавила Григораш.

Клип-мюзикл Just Fly от Барских и Бадоева, в котором можно увидеть новую униформу, снятый в стиле 50-х, что тоже идет наперекор устоявшимся трендам и передает время, когда музыка рассказывала искренние и самые яркие истории любви.

Премьера состоялась 20 августа на YouTube-канале певца, где видео уже набрало практически 7 с половиной миллионов просмотров. TikTok-челлендж #justflybaby набрал больше 11 миллионов просмотров и свыше 4,5 тысячи отснятых видео, а песня возглавила плейлисты Spotify сразу в нескольких европейских странах: Германии, Швейцарии, Румынии, Венгрии и Польше – впервые за всю карьеру артиста.

Каблуки и юбки будут в прошлом

В SkyUp отмечают, что изменили форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке.

Концепция новой формы базируется на движении / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

Cмена обуви облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", – добавили в компании.

Что еще изменится:

Платок бортпроводницы будут носить на плече, а не на шее.

Новый макияж в цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как во время захода солнца, и нежно-голубой, как на рассвете.

Ранее мы также писали:

Больше новостей смотрите в полном выпуске "Сегодня":