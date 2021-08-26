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SkyUp может ввести бизнес-класс? Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь с комфортом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 августа, 09:30
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Установка полноценного бизнес-класса может иметь смысл только на рейсах длительной протяженности, т.е. только на самолетах, которые летают далеко
Boeing 737-800 SKyUp на стоянке в аэропорту. Фото: avianews
Boeing 737-800 SKyUp на стоянке в аэропорту. Фото: avianews

Украинский лоукостер SkyUp может ввести бизнес-класс на своих рейсах. Что он может из себя представлять и какие сложности есть.

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Об этом пишет avianews.

"Следите за новостями SkyUp. Мы же динамично развивающаяся авиакомпания. Пока что мы работаем с эконом-классом, но мы движемся вперед", – говорит заместитель коммерческого директора авиакомпании Дарьи Алексеенко.

Бизнес-класс или его аналог на рейсах бюджетных авиакомпаний не редкость, поскольку в последние годы граница между лоукостерами и классическими авиакомпаниями на рейсах средней протяженности практически исчезла.

Что из себя может представлять бизнес-класс в самолетах SkyUp, если он в конце концов появится?

Европейский бизнес-класс

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Самый простой вариант – это использование концепции европейского бизнес-класса. На украинском рынке его используют МАУ и крупные иностранные авиакомпании – Air France, KLM, LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss.

По сути, это эконом-класс – здесь такие же кресла, но расстояние между ними может быть чуть больше обычного. В начале салона размещена шторка, которая отделяет элитных пассажиров от эконом-класса.

Рассадка в бизнес-классе выполняется так, что соседнее кресло остается пустым. Иногда в самолетах стоят кресла-трансформеры. Они позволяют превратить свободное сидение в столик.

Так выглядит европейский бизнес-класс. Фото: avianews
Так выглядит европейский бизнес-класс. Фото: avianews

Остальные отличия в сервисе – пассажиров могут покормить и предоставить подушки с пледом.

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Такой бизнес-класс не требует значительных изменений салона – нужно только установить шторку. Можно даже оставить прежние кресла, только немного увеличить расстояния между ними за счет эконом-класса.

Такой вариант позволяет свободно проводить продажи билетов. Если желающих лететь в бизнес-классе не найдется, кресла всегда можно продать как эконом-класс.

По-богатому

Концепцию полноценного бизнес-класса использует дубайская гибридная авиакомпания flydubai.

В салонах ее самолетов расположены другие кресла — они более широкие по сравнению с эконом-классом, а некоторые борта оснащены креслами-кроватями.

Бизнес-класс в Boeing 737-800. Фото: avianews
Бизнес-класс в Boeing 737-800. Фото: avianews

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Такой продукт можно продать дороже, но его внедрение требует больших затрат и несет больше рисков.

Какие сложности?

Во-первых, для внедрения полноценного бизнес-класса нужно купить новые кресла.

Во-вторых, если авиакомпания не сможет заполнить бизнес-класс, то часть кресел полетит пустыми, поскольку жесткое разделение самолета на классы не позволяет гибко реагировать на спрос. Это недополученный доход.

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В-третьих, установка полноценного бизнес-класса может иметь смысл только на рейсах длительной протяженности – от 4-6 часов, т.е. только на самолетах, которые летают далеко. Но тогда это лишит SkyUp гибкости в использовании авиалайнеров.

Сейчас если один самолет выбыл из работы из-за поломки, она может пустить в ход другой свободный. Но что, если таким окажется авиалайнер без бизнес-класса? Как реагировать на возмущения клиентов и компенсировать им полет в экономе, если они оплатили бизнес-класс?

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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