С 1 ноября в Киеве будет действовать единый скоростной режим

Максимальная разрешенная скорость в столице — 50 км/ч/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где за вечер на одной дороге произошли два серьезных ДТП, с 1 ноября вводится единый скоростной режим – 50 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В столице демонтируют дорожные знаки

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час", — заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Каких участков будут касаться изменения?

Изменения коснутся семи участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе; Приднепровское шоссе; Столичное шоссе; проспект Бажана; ул. Саперно-Слободская; ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков; проспект Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского горсовета от 9 октября 2018 года.

Как долго продлится ограничение на скорость?

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева — 50 км/ч, кроме участков, где разрешена скорость ниже.

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Новые дорожные знаки

С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения". Его разработали специалисты ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с "Агентами перемен".

По новым стандартам, все тексты на дорожных знаках должны быть написаны с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки будут используются символы европейского образца.

Также, определены четкие пропорции и расстояния между элементами текста и предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов. Для обеспечения безопасности пешеходов появятся новые обозначения диагональных пешеходных переходов и новые таблички для островков безопасности. Для велосипедистов предусмотрены новые знаки и таблички к дорожным знакам. Кроме того, разработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также появился новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

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Отметим, что в новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества должны положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения на украинских дорогах.

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