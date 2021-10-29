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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве за вечер в одном месте произошло два серьезных ДТП (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
29 октября, 02:26
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Аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения
К счастью, ДТП не смертельные/Коллаж: Сегодня
К счастью, ДТП не смертельные/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно усилили карантин, на набережной трассе произошло сразу два ДТП за за короткий срок.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Детали ДТП

По словам очевидцев, водители Audi и BMW играли в "шашки". На большой скорости водитель Audi догнал BMW. От удара оба транспортные средства оказались в отбойнике. Автомобили получили серьезные повреждения.

Водители автомобилей чудом не пострадали/Фото: Telegram: Киев Оперативный
Водители автомобилей чудом не пострадали/Фото: Telegram: Киев Оперативный

Прямо на дороге водители играли в "шашки" и пытались догнать друг друга/Фото: Telegram: Киев Оперативный
Прямо на дороге водители играли в "шашки" и пытались догнать друг друга/Фото: Telegram: Киев Оперативный

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Состояние людей

В результате дорожно-транспортного происшествия люди чудом не травмировались. Водители решили оформить ДТП по европротоколу.

Еще одно ДТП

Второе ДТП произошло на этом же месте через два часа после первой аварии. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes и автобус. Выяснилось, что Mercedes уходя на левую полосу движения "подрезал" другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в заднюю часть. После чего последний автомобиль улетел в автобус, двигавшийся на средней полосе.

Во втором ДТП пострадали четыре человека/Фото: Telegram: Киев Опиративный
Во втором ДТП пострадали четыре человека/Фото: Telegram: Киев Опиративный

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Есть пострадавшие

По информации правоохранителей, в результате аварии госпитализировали четырех пассажиров автобуса. На месте работала полиция, которая выясняла все обстоятельства аварии. Более часа движение в направлении столичного Подола было перекрыто.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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