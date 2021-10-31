З 1 листопада у Києві діятиме єдиний швидкісний режим

Максимальна дозволена швидкість у столиці — 50 км/год/Колаж: Сьогодні

У Києві, де за вечір на одній дорозі сталися дві серйозні ДТП, з 1 листопада вводиться єдиний швидкісний режим — 50 км/год.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Реклама

У столиці демонтують дорожні знаки

"У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину", — заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Яких ділянок стосуватимуться зміни?

Зміни стосуватимуться семи ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне шосе; Придніпровське шосе; Столичне шосе; проспект Бажана; вул. Саперно-Слобідська; вул. Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул. Електриків; проспект Шухевича від Північного мосту до вул. Бальзака.

Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міськради від 9 жовтня 2018 року.

Як довго триватиме обмеження на швидкість?

З 1 листопада по 1 квітня максимально дозволена швидкість руху дорогами Києва — 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.

Реклама

Нові дорожні знаки

З 1 листопада 2021 року в Україні набуває чинності новий стандарт ДСТУ 4100: 2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування". Його розробили фахівці ДП "ДерждорНДІ" у співпраці з "Агентами змін".

За новими стандартами, всі тексти на дорожніх знаках мають бути написані з великої літери, з'явиться нова форма стрілок, а для позначення центру населеного пункту і річки будуть використовуються символи європейського зразка.

Також, визначені чіткі пропорції і відстані між елементами тексту і передбачена транслітерація назв населених пунктів. Для забезпечення безпеки пішоходів з'являться нові позначення діагональних пішохідних переходів і нові таблички для острівців безпеки. Для велосипедистів передбачені нові знаки і таблички до дорожніх знаків. До того ж, розробники поліпшили алгоритм розміщення знаків на одній опорі, щоб уникнути неоднозначного їхнього трактування, а також з'явився новий розділ з розміщення знаків на щитах і фонових щитах.

Реклама

Відзначимо, що в новому ДСТУ зібраний найкращий світовий досвід, а введені нововведення мають позитивно вплинути на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах.

Читайте також