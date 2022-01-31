Новый удар по Кличко: еще одному заместителю мэра вручили подозрение

Петру Пантелееву вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители в Киеве вручили подозрение еще одному заместителю главы КГГА – Петру Пантелееву. Копы начали уголовное производство по делу частного предприятия "Радикал", которое ранее было госпредприятием. Они пришли утром домой к заму Кличко.

Об этом сообщили в КГГА.

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В чем обвиняют?

У Кличко объяснили, что на заводе "Радикал", который никогда не был в муниципальной собственности, накопились вредные отходы из-за халатности собственников. Городские власти вывезли более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года начали проект по безопасной утилизации отходов.

Однако правоохранительные органы обвиняют заместителя главы КГГА как раз в бездействии по этому случаю.

"Эти и другие факты по делу завода свидетельствуют о том, что вручение подозрения представителю КГГА является лишь очередной попыткой политического давления на городские власти. Ведь государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов", – сказали в пресс-службе.

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Почему КГГА запретили утилизацию?

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины еще в 2020 году. Он запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода.

Хотя завод не работает еще с 1996 года, владельцы завода и ответственные за утилизацию отходов до сих пор не наказаны.

"Контроль ликвидации завода осуществлялся со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган. Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городских властей", - заявили в КГГА.

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Подозрение еще одному заму

25 января представители прокуратуры Киева вручили подозрение Николаю Поворознику — первому заместителю председателя КГГА.

Зама Кличко обвинили в том, что чиновники не разрешили застроить участок земли на Сырце под жилой комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Дело касается участка на Сырце, который больше 10 лет назад выделили для СНБО, но никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули под управление города.