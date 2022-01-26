Одним абзацем. Все о вручении подозрения первому заместителю председателя КГГА Поворознику

Николай Поворозник отметил, что будет доказывать свою правоту в суде

Поворозник получил подозрение 25 января /Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 25 января, представители прокуратуры Киева вручили подозрение Николаю Поворознику — первому заместителю председателя КГГА. Причина: чиновники не разрешили застроить участок земли на Сырце под жилой комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Все о вручении подозрения Николаю Поворознику

Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО. По словам мэра Киева Виталия Кличко, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичную власть". Как рассказал Поворозник, ему не разъяснили суть подозрения. Об этом он подчеркнул непосредственно во время подписания документа. Дело касается земли на Сырце, которая была в 2009 году или еще раньше выделена для СНБО под строительство жилого комплекса. Но в течение 10 лет никто этой землей не воспользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году было принято решение о возвращении земельного участка в управление города. На этом месте было проведено благоустройство и разбит уютный сквер, как и просили местные жители. Подозрение первому заместителю главы КГГА вручили в присутствии мэра Киева во время производственного совещания. По словам Николая Поворозника, правоохранители появились врасплох. Они дождались, пока закончится совещание, а затем вручили подозрение. Он отметил, что однозначно это давление на город. В первую очередь тех, кому не нравится мэр Киева по каким-то своим мотивам. Таким образом давят на мэра из-за его заместителей. Как отметил Поворозник, это происходит уПаже не первый год – обыски, голословные обвинения, открытые уголовные производства. Это, в свою очередь, не имеет логического завершения. Первый заместитель председателя КГГА считает, что другие незаконные строительства прокуратуру не интересуют. Он отметил, что будет защищаться, а именно, доказывать свою правоту в суде. К процессу будет подключать адвокатов и доводить это дело до логического конца, чтобы обвинения были сняты.

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