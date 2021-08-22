"Нужно было помыть плитку". В Киеве разгорелся скандал из-за памятника полицейскому (фото)

"Бронзовый капитан". Фото: коллаж "Сегодня"
Шумиха, связанная с памятником полицейскому, установленному возле главка полиции Киевской области, оказалась безосновательной. Как выяснил корреспондент "Сегодня", его накрывали палаткой из-за того, что вокруг мыли плитку.
Памятник на месте, с ним делают селфи многие прохожие, фотографируются сами и фотографируют детей.
О палатке в полиции Киевской области говорят, что ее установили, поскольку нужно было помыть плитку вокруг памятника.
"Ее установили, чтобы помыть плитку и не мешать при этом прохожим. Плитку помыли, а палатку убрали. Все желающие могут прийти и посмотреть на памятник полицейскому, а также сделать с ним фото",- рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
Это второй памятник силовикам в Киеве. Первый – возле МВД, на ул. Богомольца, 10.
Он изображает героев фильма " Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова.
О памятнике
По случаю 30-летия независимости Украины глава полиции Киевской области с участием представителей КОГА и Киевсовета открыли в сердце столицы уникальный памятник в честь полицейских, которые защищают жизнь, права и свободы граждан и охраняют государство под лозунгом "Служить и защищать" .
На изготовление памятника затрачено почти 180 килограммов бронзы, его высота составляет почти два метра.
В своей речи начальник областной полиции Андрей Небытов отметил, что этот памятник посвящен тысячам правоохранителей, которые преданно несут службу и защищают украинцев от преступных посягательств.
"Я уверен, что "Защитник" станет символом патриотизма, мужества, самоотверженности и будет образцом несокрушимости для полицейских и символом защищенности для граждан", – отметил глава полиции Киевщины.
Уникальность этого памятника в том, что он возведен в честь действующих офицеров полиции.
Ранее мы писали, что:
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