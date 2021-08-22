"Потрібно було помити плитку". У Києві розгорівся скандал через пам'ятник поліцейському (фото)

"Бронзовий капітан". Фото: колаж "Сьогодні"

Істерика, пов'язана з пам'ятником поліцейському, встановленому біля главку поліції Київської області, виявилася безпідставною. Як з'ясував кореспондент "Сьогодні", його накривали наметом через те, що навколо мили плитку.

Пам'ятник на місці, з ним роблять селфі багато перехожих, фотографуються самі і фотографують дітей.

Ось як виглядав пам'ятник під наметом. Фото: Роман Синіцин/Facebook

За намет в поліції Київської області кажуть, що її встановили оскільки потрібно було помити плитку навколо пам'ятника.

Бронзовий пам'ятник на честь правоохоронців. Фото: "Сьогодні"

"Її встановили, щоб помити плитку і не заважати при цьому перехожим. Плитку помили, а намет прибрали. Всі бажаючі можуть прийти і подивитися на пам'ятник поліцейському, а також зробити з ним фото", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

До скульптури підходять роззяви. Фото: "Сьогодні"

Це другий пам'ятник силовикам в Києві. Перший – біля МВС, вул. Богомольця, 10.

Табличка біля пам'ятника. Фото: "Сьогодні"

За основу там були взяті герої фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гліб Жеглов і Володимир Шарапов.

Про пам'ятник

З нагоди 30-річчя незалежності України, глава поліції Київщини за участю представників КОДА і КОР в серці столиці відкрили унікальний пам'ятник на честь діючих поліцейських, які захищають життя, права і свободи громадян і охороняють державу під гаслом "Служити і захищати".

На виробництво пам'ятника пішло майже 180 кілограмів бронзи, його висота становить майже два метри.

У своїй промові Андрій Небитов зазначив, що цей пам'ятник є справжнім прообразом багатьох тисяч правоохоронців, які віддано несуть службу і захищають українців від злочинних посягань.

"Я впевнений, що "Захисник" стане символом патріотизму, мужності, самовідданості та буде взірцем незламності для поліцейських та символом захищеності для громадян", – зазначив глава поліції Київщини.

Унікальність цього пам'ятника полягає в тому, що він зведений на честь саме діючих офіцерів поліції.

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