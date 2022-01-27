Ждать ли снега в Киеве? Прогноз погоды на ближайшие дни

В столице поднимется ветер и немного приморозит / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве 28 и 29 января будет преимущественно снежной. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице завтра, 28 января, будет снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода 28 января / Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 29 января, также прогнозируют снег и до -2 градусов днем. Ветер будет западный, 5-10 м/с.

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Погода 29 января / Фото: Укргидрометцентр

Ночью будет максимум до -2 градусов.