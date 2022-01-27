Чи чекати сніг у Києві? Прогноз погоди на найближчі дні

У столиці підніметься вітер і трохи заморозить / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода у Києві 28 та 29 січня буде переважно сніговою. Температура повітря опуститься до -2 градусів морозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У столиці завтра, 28 січня , буде сніг. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Погода 28 січня / Фото: Укргидрометцентр
У суботу, 29 січня, також прогнозують сніг і до -2 градусів морозу вдень. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.
Погода 29 січня / Фото: Укргидрометцентр
Вночі буде максимум до -2 градусів морозу.