Облачно, снег с дождем: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Направление ветра утром и вечером – западное. Коллаж "Сегодня"

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

В Киеве будет облачно, прогнозируют также снег с дождем, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.

Направление ветра утром и вечером – западное, днем – юго-западное. Скорость его составит 1-2 метра в секунду. Без осадков.

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Напомним, в Киеве воров не пугают даже сильные снегопады. Во вторник, 21 декабря, в столице иностранец пытался украсть ноутбук из автомобиля, пока владелец чистил транспортное средство от снега.

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