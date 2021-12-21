Ворам погода не помеха: в Киеве обокрали автомобиль, пока владелец чистил его от снега

Иностранец украл сумку мужчины, в которой был дорогой ноутбук

Мужчину поймали и задержали правоохранители/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве воров не пугают даже сильные снегопады. Во вторник, 21 декабря, в столице иностранец пытался украсть ноутбук из автомобиля, пока владелец чистил транспортное средство от снега.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

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Детали

Инцидент произошел на улице Шота Руставели, 11. Пострадавший мужчина положил свои вещи в автомобиль и вышел из него, чтобы очистить от снега. В это время 34-летний гражданин Грузии подкрался к транспортному средству с другой стороны, открыл его и украл сумку. Кроме личных вещей, в ней был ноутбук, стоимость которого — более 60 тысяч гривен.

Что известно о грабителе?

Вор пытался скрыться с места преступления, однако его задержали правоохранители. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу по проникновению в дом.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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