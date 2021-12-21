Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Ворам погода не помеха: в Киеве обокрали автомобиль, пока владелец чистил его от снега

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 22:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Иностранец украл сумку мужчины, в которой был дорогой ноутбук
Мужчину поймали и задержали правоохранители/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"
Мужчину поймали и задержали правоохранители/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве воров не пугают даже сильные снегопады. Во вторник, 21 декабря, в столице иностранец пытался украсть ноутбук из автомобиля, пока владелец чистил транспортное средство от снега.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

Реклама

Детали

Инцидент произошел на улице Шота Руставели, 11. Пострадавший мужчина положил свои вещи в автомобиль и вышел из него, чтобы очистить от снега. В это время 34-летний гражданин Грузии подкрался к транспортному средству с другой стороны, открыл его и украл сумку. Кроме личных вещей, в ней был ноутбук, стоимость которого — более 60 тысяч гривен.

Что известно о грабителе?

Вор пытался скрыться с места преступления, однако его задержали правоохранители. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу по проникновению в дом.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Реклама

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

Читайте также

  • В Киеве у журналиста украли велосипед во время интервью с начальником полиции.
  • В Тернопольской области мошенница украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным" проклятием.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 872

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять