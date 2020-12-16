Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту

Три конструкции рухнули просто на проезжую часть

В Киеве во вторник, 15 декабря, на Шулявском мосту обвалились столбы освещения.

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Видео момента падения опубликовал "Шулявський міст" в Facebook.

Три конструкции рухнули просто на проезжую часть во время движения автомобилей. Как видно на видео, по счастливой случайности повреждений ни у кого не было.

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Напомним, генподрядчик реконструкции Шулявского путепровода, а также мэр Киева Виталий Кличко обратились с заявлением в полицию, чтобы выяснить причины падения трех опор освещения на транспортной развязке. Смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

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