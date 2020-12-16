Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту

16 декабря, 08:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Три конструкции рухнули просто на проезжую часть

В Киеве во вторник, 15 декабря, на Шулявском мосту обвалились столбы освещения.

Реклама

Видео момента падения опубликовал "Шулявський міст" в Facebook.

Три конструкции рухнули просто на проезжую часть во время движения автомобилей. Как видно на видео, по счастливой случайности повреждений ни у кого не было.

В тренде
Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция

Напомним, генподрядчик реконструкции Шулявского путепровода, а также мэр Киева Виталий Кличко обратились с заявлением в полицию, чтобы выяснить причины падения трех опор освещения на транспортной развязке. Смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев падение полиция шулявский путепровод обрушение шулявский мост

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Апокалипсис на дорогах: Киев парализовали гололед и десятки ДТП (фото и видео)
Апокалипсис на дорогах: Киев парализовали гололед и десятки ДТП (фото и видео)Транспорт
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в КиевеПроисшествия
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)Происшествия
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять