Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту

В Киеве во вторник, 15 декабря, на Шулявском мосту обвалились столбы освещения.
Видео момента падения опубликовал "Шулявський міст" в Facebook.
Три конструкции рухнули просто на проезжую часть во время движения автомобилей. Как видно на видео, по счастливой случайности повреждений ни у кого не было.
Напомним, генподрядчик реконструкции Шулявского путепровода, а также мэр Киева Виталий Кличко обратились с заявлением в полицию, чтобы выяснить причины падения трех опор освещения на транспортной развязке. Смотрите сюжет:
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