Одевайтесь теплее! В Киеве прогнозируют сильный мороз (карта)

Сегодня осадков в Киеве не будет/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, в Киеве осадков не прогнозируют. Однако будет холодно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Ветер — западный, 5-10 м/с.

Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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