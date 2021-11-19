Оказалось, легче украсть, чем вернуть. Киевлянам снова обещают отдать украденный кинотеатр

Кинотеатр "Молодежный" прокуратура Киева пытается вернуть в коммунальную собственность города/ коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева через суд вернула в коммунальною собственность столицы кинотеатр "Молодежный", который находится на окраине столицы в Новобеличах среди частного сектора.

Сайт "Сегодня" разбирался, что именно получит город и как скоро украденное помещение передадут в коммунальную собственность.

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Здание кинотеатра "Молодежный" находится на пересечении улиц Рубежовской и Сосновой. Это одноэтажное строение стоит заброшенным уже много лет. О том, что тут когда-то показывали кино, знают только местные старожилы. А молодые люди даже не обращают внимание на постройку.

Чем известно о "Молодежном"?

Кинотеатр "Молодежный" открыли в 1958 году.

"Он был рассчитан на 120 мест. Это обычный сельский кинотеатр или проще говоря клуб. Кинотеатр работал до начала 90-х годов. После этого в нем открылась наливайка, позже помещение арендовала баптистская церковь. Затем возникли большие долги, и помещение отключили от электричества. Кстати, здание кинотеатра отапливалось углем, работала кочегарка, а зрители ходили в уборную на улице", – рассказывает сайту "Сегодня" исследователь Киева эпохи советского периода Игорь Однопозов.

Кинотеатр "Молодежный" уже без дверей

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Еще десять лет назад помещение кинотеатра находилось в более-менее нормальном состоянии. Здание украшала металлическая вывеска.

"Я даже заходил во внутрь кинотеатра, там еще были зрительские кресла, а вот вывеску неизвестные вандалы сняли, наверное, сдали на металлолом", – рассказывает Игорь Однопозов.

По словам местных жителей, неизвестные разграбили помещение, унесли из него кинооборудование, выбили окна, а со дверей исчез замок.

Так помещение кинотеатра выглядит внутри

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Только числится на балансе

Ранее кинотеатр "Молодежный" входил в объединение из небольших кинотеатров "Экран", "Электрон" и "Молодежный". Кстати, судьба кинотеатра "Экран" также печальна, он находится в полуразрушенном состоянии возле станции метро "Жимомирская".

В коммунальном предприятии "Киевкинофильм" говорят, что кинотеатр "Молодежный" числится у них на балансе. И когда начались вокруг него судебные разбирательства, никто не занимался этим объектом. Теперь же они ждут, когда его окончательно передадут городу.

"Здание кинотеатра "Молодежный" находится в Новобеличах. Он был передан в наше КП с остальными городскими кинотеатрами. Мы его даже выставляли на инвестиционный конкурс, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. Но никто не заинтересовался этим объектом. Там район частного сектора, инфраструктура совсем не развита. Видимо, это отпугивает потенциальных инвесторов", – рассказали нам в КП "Киевкинофильм".

Так кинотеатр "Молодежный" выглядел зимой/ фото КП "Киевкинофильм"

Взял и украл кинотеатр

Скандал, связанный с кинотеатром "Молодежный", длиться уже почти 7 лет. По версии следствия, в 2014 году некий гражданин на основании поддельных свидетельства о праве собственности и справки из столичного БТИ зарегистрировал себя владельцем помещения кинотеатра, находившегося в коммунальной собственности города.

Стоимость незаконно отчужденного объекта на то время составляла более 800 тысяч грн.

Два года назад прокуратура Киева уже заявила, что возвращает этот объект в коммунальную собственность Киева, но, видимо, процесс затянулся.

Что говорят в прокуратуре

В прокуратуре Киева сайту "Сегодня" рассказали, что здание кинотеатра может находиться на балансе у КП "Киевкинофильм", но право собственности на здание давно не у них. Юридически в реестре прав на недвижимое имущество Киевсовет не является собственником этого здания.

В 2018 году прокуратура сообщила о подозрении человеку, который завладел этим имуществом. Мужчину обвинили в мошенничестве и использовании поддельных документов, все материалы тогда были направлены в Шевченковский районный суд.

"Сейчас по иску прокуратуры суд удовлетворил наше требование – вернуть здание в собственность города. Надеемся, что мы отстоим апелляцию и здание кинотеатра "Молодежный" реально перейдет в коммунальную собственность Киева", – сообщили в прокуратуре Киева.

Постепенно помещение кинотеатра разрушается

Хотел получить землю

Правоохранители отмечают, что цель которую преследовал злоумышленник – получить право на землю под кинотеатром. Он присвоил не кинотеатр, а нежилое помещение. Получение права собственности на это здание дает основание для получения земельного участка.

"Человек, который незаконно завладел помещением кинотеатра "Молодежный", также готовил документы, чтобы получить в собственность и земельный участок под зданием", – отмечают в прокуратуре Киева.

Известно, что коммунальным имуществом столицы может распоряжаться только Киевсовет. Как заверяют в прокуратуре Киева, депутаты не принимали никаких решений по поводу кинотеатра "Молодежный". Он никому не передавался в собственность, а приватизация помещения не проводилась.

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