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Полицейские и военные из Киева торговали оружием. Прокуратура задержала их на горячем

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 октября, 12:06
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Чтобы вывести торговцев оружием на чистую воду, стражи порядка инсценировали закупку боеприпасов у них
У них дома и в гаражах провели обыски
У них дома и в гаражах провели обыски / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская прокуратура разоблачила масштабную схему торговли оружием и боеприпасами. Ее организовали представители полиции, а также военные. Незаконную схему пресекли 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Организатором схемы являлся сотрудник технического взвода роты быстрого реагирования столичного полка патрульной службы полиции особого назначения.

Он привлек к реализации схемы своих знакомых и наладил связи с другими правоохранителями и военными, имеющими доступ к оружию.

Копы изъяли много оружия
Копы изъяли много оружия / Фото: Генеральная прокуратура Украины

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Запасы своего "товара" злоумышленники хранили на территории гаражного кооператива в Краматорске Донецкой области. Реализация оружия осуществлялась через интернет и лично членами группировки.

Что им грозит

Чтобы вывести торговцев оружием на чистую воду, стражи порядка инсценировали закупку боеприпасов у них. В частности, силовики продали им патроны калибра 7,62 на сумму 10 тысяч гривен, а также взяли 30 тысяч гривен и 1200 долларов предоплаты за оружие, боеприпасы и взрывчатку.

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В конце концов двух причастных к преступной схеме задержали сразу же – это сотрудник полиции и гражданский. У них дома и в гаражах провели обыски. Там нашли много оружия, боеприпасов, взрывчатки. Вскоре организаторам незаконной торговли оружием должны объявить о подозрении и избрать меры пресечения.

Всем фигурантам резонансного дела теперь инкриминируется хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3 – 7 лет.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Донецкая.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

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