Около 100 тысяч людей уже на месте. В Киеве верующие собираются на крестный ход – фото и видео

Тысячи людей прибыли в Киев на крестный ход. Коллаж "Сегодня"
В столице в день Крещения Киевской Руси верующие уже собираются на крестный ход. Тысячи людей приехали в центр города, улицы уже перекрыты.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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На Крещатике выставили кордон полиции, на улице находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские диалога и кинологи с собаками.
Отметим, что в приездом паломников в центре города и увеличились количество людей, которые просят милостыню.
Сейчас в город массово прибывают автобусы с верующими.
Большинство людей ходят без масок, хотя митрополит Антоний призывал соблюдать карантинные меры карантина.
Владимирская горка сейчас тоже кишит людьми.
Верующие разместились на поляне под деревьями и ждут начала общей молитвы и ходы. Там находится около 100 тысяч человек.
Напомним, ранее мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.
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