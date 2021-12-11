Окунаемся в Азию! Рассказываем о самых интересных местах в ботаническом саду Киева (фото)

На выходных окунаемся в Азию на аллеях ботанического сада / Фото: Коллаж: Сегодня

Одно из самых интересных мест в Киеве, где можно провести время и вдоволь нагуляться – это Национальный ботанический сад имени Гришко. На огромной территории вы смело гуляете, не переживая об опасности заразиться вирусом, а еще наслаждаетесь видами Киева и не только.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Перед прогулкой рекомендуем запастись термосом с кофе или чаем, а также захватить с собой бутерброды. Территория для прогулок большая, а в ботаническом саду довольно много лавочек, на которых можно подкрепиться и отдохнуть.

Место для уединения

Сейчас в ботсаду безлюдно и вы сможете спокойно рассмотреть все его изюминки без лишней суеты. Кстати, бояться последствий ледяного дождя уже не стоит. Аллеи ботсада безопасны для посетителей.

Как рассказали нам в учреждении, зима – это повод посетить сад, чтобы полюбоваться его ландшафтами, подышать свежим воздухом и вдоволь нагуляться. Также можно посетить дендрарий, где растут вечнозеленые растения. Он находится возле смотровой площадки, куда многие приходили смотреть на цветение сирени.

Реклама

Для входа в ботанический сад имени Гришко нужно только оплатить входной билет – 60 гривен для взрослых и 30 гривен детский. Для пенсионеров и льготников – вход бесплатный. Предъявлять сертификат об вакцинации не нужно – вход с билетом свободный.

Борец за мир

В ботаническом саду в 2017 году был установлен памятник Шри Чинмою – индийский гуру, писателю, художнику и философу. Шри Чинмой был известен тем, что боролся за мир, основанный на духовных ценностях, призывал к толерантности в вопросах религии.

Реклама

Он возглавлял программу "Медитации Мира в ООН" и в рамках этой программы в течении 37 лет проводил медитации для сотрудников, делегатов, журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Также рекомендуем посмотреть Корейский, Индонезийский и Тибетский сады.

Корейский сад

Территория сада огорожена забором, который украшен изображением четырех благородных растений: бамбук, орхидея, слива и хризантема. Тут находится красивейшая корейская пагода. В хмурый день ее яркие краски придают позитива и вдохновения.

Тибетский сад

Этот сад не менее красив. К нему можно спуститься по крутой лестнице от памятника Шри Чинмою. Здесь установлена гигантская тибетская ступа. 13 колец на куполе ступы символизируют столько существует стадий просветления, которые может достичь человек.

Говорят, что благодаря ступе можно очиститься от разных пороков и развить в себе доброту. Можете смело это испробовать на себе.

Индонезийский сад

Это целый комплекс с парадным входом в виде ярких деревянных ворот. На территории расположены беседки в индонезийском стиле. Также тут можно сделать яркие фото на гигантских стульях.

Но главное украшение индонезийского сада – ступа под названием Боробудур, к ней нужно спускаться по извилистой тропинке, выложенной из камня. Чтобы ее установить, в Киев приезжали трое строителей из Индонезии. Они занимались постройкой ступы 51 день. Боробудур – это буддийский храмовый комплекс на острове Ява, выдающийся памятник индонезийской архитектуры.

Романтика и Мастер Йода

В ботаническом саду много романтических мест. Например, можно посидеть в беседке для влюбленных в виде сердечка. На лавочке получаются яркие фотки на фоне двух сердец. Кстати, рядом с беседкой растут деревья любви, счастья, достатка и здоровья.

Недалеко от этого места есть еще один необычный памятник. Он посвящен персонажу "Звездных войн", Мастеру Йоде, с посохом в руках. Такой памятник единственный во всей Европе. Его установили на аллее "Силы и Знаний". Искать Мастера Йоду нужно между зонами "Времена года" и "Горный сад".

Персонаж из "Звездных войн" обитает в ботаническом саду с 2017 года. Как утверждают его создатели, он простоит тут как минимум 30 лет. Будем надеяться. Летом прошлого года вандалы уже повредили памятник. Была пробита левая рука, в которой Йода держит посох. Благо, памятник уже восстановили.

В поиске экзотики

Также можно посетить оранжерею ботанического сада, но пока там ничего не цветет. Увидеть цветение азалий и орхидей можно будет в середине января до конца марта. Стоит помнить, что тут берется отдельная плата за вход – 30 гривен.

Оранжерея работает с 10 часов утра и до 16:00. На входе у вас попросят предъявить сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.

Ранее мы писали: