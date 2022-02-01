Оранжевая зона и новые сертификаты. Какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Какая ситуация с ковидом в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, как и во всей Украине, растет заболеваемость ковидом. Из-за плохой эпидемиологической ситуации столица уже перешла в оранжевую зону карантина, однако глава Госпродпотребслужбы Киева считает, что о красной зоне говорить пока рано.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о карантине и коронавирусе в Киеве.

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Заболеваемость в столице

За последнюю неделю, с 25 января по 1 февраля, в Киеве зафиксировали 13 180 новых случаев коронавируса. Если две недели назад в городе было всего около 400 заболевших в день, то сейчас – более 2 тысяч.

25 января – 1919 случаев коронавируса;

26 января – 2012;

27 января – 2384;

28 января – 2418;

29 января – 1058;

30 января – 1026;

31 января – 2363.

Что с карантином?

Киев сегодня, 1 февраля, перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Отметим, что именно такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак, так что переход не был неожиданным.

При этом Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

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"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Однако, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С сегодняшнего дня, 1 февраля, жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки.