Киев может попасть в оранжевую зону: когда ужесточат карантин

С каждым днем увеличивается количество инфицированных киевлян

Новая вспышка COVID-19 неизбежна / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. По состоянию на 28 января количество заболевших увеличилось еще на 2384 человек, летальных случаев 10 – это 4 мужчины, которым было 74-84 года и 6 женщин 70-86 лет. По словам главного санитарного врача Киева Сергея Чумака, ситуация с каждым днем ухудшается. Читайте подробнее в материале "Сегодня".

Перейдем в оранжевую зону?

"С каждым днем увеличивается количество инфицированных киевлян, а также лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Увеличивается и количество инфицированных детей", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Чумак.

Главный санитарный врач Киева говорит, что пока город остается в желтой зоне карантина.

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"Мы пока не дотянули к оранжевой зоне. Но если такие темпы инфицирования будут продолжатся, то, возможно, на следующей неделе Киев перейдет в оранжевую зону", – отмечает Сергей Чумак.

Как остановить рост инфекции?

Специалисты уверяют, что единственным выходом для сдерживания распространения инфекции – это ограничение контактов.

"Мы призываем граждан выполнять основные рекомендации: правильно носить маски в общественных местах, городском транспорте, магазинах и ТРЦ. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, мыть руки и регулярно обрабатывать их антисептиком", – добавляет Сергей Чумак.

Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье

Вспышка вируса не только в столице. Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.

Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.

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