Осторожно! Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В столице резко ухудшилась погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 20 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы очутились на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.