Осторожно! Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В столице резко ухудшилась погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 20 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы очутились на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Реклама

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали: