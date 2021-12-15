Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом ДТП – водитель потерял сознание за рулем (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 13:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водителей и пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу
В Киевской области в аварии пострадало трое людей
В Киевской области в аварии пострадало трое людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в Бородянке (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля – Lada и Chery.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Как оказалось, водитель Lada потерял сознание и потому въехал в оппонента.

"Свидетели добавляют, что когда водитель таки очнулся – от него был слышен запах алкоголя", - пишут в Сети.

Столкнулись два легковых автомобиля
Столкнулись два легковых автомобиля / Фото: Киев Оперативный

Реклама

По предварительной информации, все трое (водители автомобилей и пассажир Lada) были госпитализированы.

Всех участников аварии госпитализировали
Всех участников аварии госпитализировали / Фото: Киев Оперативный

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 217

заболело за неделю в Киeвe

-14%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять