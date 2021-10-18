Отбойник буквально проткнул легковушку. В Киеве в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

В Киеве в ДТП попала легковушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее грузовик опрокинулся на легковушку, ночью с 17 на 18 октября на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ на скорости врезался в отбойник, водитель скончался на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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На место аварии приезжали полицейские и медики скорой помощи, однако помочь водителю уже не могли.

Фото dtp.kiev.ua

"Водитель ВАЗ на скорости вылетел с дороги в отбойник, который прошил авто и прошел через салон. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.

Фото dtp.kiev.ua

"Киев оперативный" пишет, что по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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