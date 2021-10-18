Відбійник буквально проштрикнув легковик. У Києві в моторошній ДТП загинув чоловік (фото)

У Києві в ДТП потрапив легковик / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві, де раніше вантажівка перекинулася на легковик, вночі з 17 на 18 жовтня на вулиці Саперно-Слобідській сталася смертельна ДТП. Автомобіль ВАЗ на швидкості врізався у відбійник, водій помер на місці.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На місце аварії приїжджали поліцейські і медики швидкої допомоги, однак допомогти водію вже не могли.
"Водій ВАЗ на швидкості вилетів з дороги у відбійник, який прошив авто і пройшов через салон. Смерть була миттєвою", – йдеться у повідомленні.
"Київ оперативний" пише, що за попередніми даними, водій не впорався з керуванням.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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