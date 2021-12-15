Отказался угостить сигаретой: в Киеве мужчина пырнул ножом прохожего

Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы / Коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина ранил ножомпрохожего за отказ угостить сигаретой. Драку заметили сотрудники полиции.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Злоумышленник подошел к потерпевшему и попросил угостить сигаретой, но в ответ получил отказ. Между мужчинами возник конфликт. Пострадавший получил ранение ножом в живот.

Драку заметили правоохранители, которые разняли мужчин и вызвали врачей.

Нападавший привлекался к уголовной ответственности?

Следователи задержали 28-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством, мошенничество и кражи.

Как накажут нарушителя

Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Мужчине уже сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.

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