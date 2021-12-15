Відмовився почастувати сигаретою: у Києві чоловік штрикнув ножем перехожого

Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі / Колаж "Сьогодні"

У Києві чоловік поранив ножемперехожого за відмову почастувати цигаркою. Бійку помітили співробітники поліції.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Зловмисник підійшов до потерпілого і попросив почастувати цигаркою, але у відповідь отримав відмову. Між чоловіками виник конфлікт. Потерпілий отримав поранення ножем у живіт.

Бійку помітили правоохоронці, які розняли чоловіків та викликали лікарів.

Нападник притягувався до кримінальної відповідальності?

Слідчі затримали 28-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, шахрайство та крадіжки.

Як покарають порушника

Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Чоловікові вже повідомили про підозру і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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