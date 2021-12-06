Под Киевом женщина воткнула нож в сожителя и выдавала это за нападение неизвестных (видео)

В Боярке (Киевская область) между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 50-летняя женщина ударила ножом своего 69-летнего сожителя.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Мужчина пытался убедить полицию, что в подъезде на него напала группа лиц из-за того, что он сделал им замечания. Женщина требовала найти нападающих.
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"Во время выяснения полицейскими всех обстоятельств женщина признала свою вину и призналась, что избивала из опрометчивости и сожалеет о содеянном", – говорится в сообщении.
Что им грозит
Известно также, что сожители проживают вместе 27 лет и воспитывают 4 общих несовершеннолетних детей.
Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение сроком от пяти до восьми лет.
Ранее сообщалось:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.