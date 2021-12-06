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Под Киевом женщина воткнула нож в сожителя и выдавала это за нападение неизвестных (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 декабря, 15:15
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Чтобы избежать ответственности, супруги пытались выдать инцидент за нападение незнакомцев

В Боярке (Киевская область) между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 50-летняя женщина ударила ножом своего 69-летнего сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Мужчина пытался убедить полицию, что в подъезде на него напала группа лиц из-за того, что он сделал им замечания. Женщина требовала найти нападающих.

"Во время выяснения полицейскими всех обстоятельств женщина признала свою вину и призналась, что избивала из опрометчивости и сожалеет о содеянном", – говорится в сообщении.

Что им грозит

Известно также, что сожители проживают вместе 27 лет и воспитывают 4 общих несовершеннолетних детей.

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Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком от пяти до восьми лет.

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