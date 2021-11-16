Падение конструкций в Днепр и разграбленный герб: что происходит с мостами Киева

Как обстоят дела с мостами в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В последнее время киевские мосты снова в центре внимания. С моста Патона в воду упали непонятные конструкции, это породило слухи о том, что аварийный мост-пенсионер начал разрушаться. На Северном мосту заметили неизвестных "альпинистов", которые взобрались на верхушку моста, где находится разграбленный вандалами герб Киева. Постоянные заторы возникают на Южном мосту и на мосту Метро.

Сайт "Сегодня" разбирался, что происходит с киевскими мостами и когда их могут привести в порядок.

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Южный мост

Летом на этом киевском мосту начали замену асфальтного покрытия. Из-за ремонта образовались многокилометровые заторы на левом берегу столицы. Пока меняли асфальт пробки на проспекте Бажана не исчезали.

В планах городских властей было начать ремонт деформационных швов на эстакаде Южного моста. Работы должны были стартовать 2 октября и завершиться 15 декабря. Но чиновники, объявившие о ремонте, передумали. Ведь это просто бы парализовало движение транспорта с правого на левый берег. Поэтому в мэрии решили перенести ремонт на следующий год. Он начнется, когда в городе установится хорошая погода. Вероятно, что это произойдет не раньше апреля.

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Северный мост

Эта переправа, которая соединяет правый берег Киева с огромным спальным районом Троещина. На мосту предостаточно проблем. Стоит пройтись по его тротуару, и вы заметите густую ржавчину на перилах. Для автомобилистов, это конечно же не критично, но рано или поздно ремонт ограждения нужно будет делать.

Северный мост регулярно страдает от вандалов. За последние пять лет они окончательно разграбили памятный знак в виде герба Киева, который украшал мост с советских времен. Поврежденная конструкция продолжает нависать над автомобилями, но видимо ее падение никого из городских чиновников не волнует. На вантах моста и его верхней конструкции регулярно замечают альпинистов-экстремалов. Это еще раз говорит о том, что столичные переправы плохо охраняются.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Мост Патона

Эта многострадальная переправа постоянно в эпицентре скандалов. Летом тут несколько раз прорывало теплотрассу, которая проходит под мостом. А недавно с конструкций моста в воду падали камни и вещи.

Как поясняют в "Киевавтодоре", причиной этому послужили бездомные, которые поселились на теплотрассе под мостом. И в воду, скорее всего, случайно упали их вещи и камни, которые бездомные притащили сюда для обустройства своих лежбищ. Попасть сюда они могли по строительным лесам, которые установлены вдоль боковой части переправы.

Опять-таки, это говорит о незащищенности киевских мостов. Если под мост Патона так просто забраться бездомным, то диверсантам будет еще проще. Полиция проводит лишь поверхностный осмотр столичных мостов, когда патрульные проезжают по ним на автомобиле.

Крайние полосы моста Патона длительное время огорожены пластиковыми ограничителями. Сделано это специально, чтобы снять нагрузку с аварийной переправы. Мост Патона уже давно признан аварийным и нуждается в срочном ремонте. По нему запретили ездить грузовиками и крупногабаритному общественному транспорту.

Как выглядит мост Патона

В каком состоянии мост Патона

Мост Патона в Киеве

Что говорят в "Киевавтодоре"

"По мостам Патона и Метро продолжаются тендерные процедуры по разработке проектов их ремонтов. Как только будут готовы проекты, на них начнутся ремонтные работы", – пояснили нам в "Киевавтодоре".

В лучшем случае "реанимация" этих двух мостов стартует не раньше конца следующего года.

Каким станет мост Патона?

После ремонта мост Патона станет на одну полосу шире. Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении.

С переправы уберут реверсную полосу. Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу.

На мосту построят велодорожки, отремонтируют тротуары, опоры, перила моста и входные группы на левом и правом берегу.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично будут ограничивать движение транспорта.

Кто следит за мостами?

В "Киевавтодоре" считают, что за киевскими мостами тщательно наблюдают сотрудники профильного коммунального предприятия "Киевавтодормост", а все истории с падением камней с моста Патона, появление экстрималов на Северном мосту – это случаи, за которыми должны следить сотрудники полиции или Национальной гвардии и не допускать подобного.

"Сотрудники профильного коммунального предприятия "Киевавтодормост" следят за всеми мостами и путепроводами в городе, а их 174. Все они под контролем. Специалисты проводят косметический ремонт, проверяют конструкции, проводят технические обследования сооружений. Увы, прогонять бездомных – это не их задача. Этим должны заниматься сотрудники полиции или Национальной гвардии", – заверили нас в КК "Киевавтодор".

Там отмечают, что большинство мостов и путепроводов в Киеве длительное время не ремонтировались. Причины разные – отсутствие необходимого финансирования или разрешительной документации. Поэтому состояние некоторых переправ вызывает критику со стороны общественности.

Что сделано в этом году?

В этом году ремонт был начат на многих объектах в городе. Например, Индустриальный путепровод привели в порядок, даже установили на нем художественную подсветку. Сейчас заканчиваются работы на Новоконстантиновском путепроводе (пересечении улиц Телиги и Новоконстантиновской).

"Ремонт этого путепровода был начат в этом году. Основные работы практически завершены, там уже открыто движение транспорта. Полностью завершить работы на нем планируется в следующем году", – отмечают в коммунальной корпорации.

Через две-три недели закончат ремонт моста через речку Лыбедь на Выдубичах.

"Объект стратегически важен для города, поскольку это подъездная дорога к ТЭЦ-5. В ее районе запланировано строительство стационарной плавильной камеры, в которой будут плавить снег, свезенный с городских улиц. Мост было важно отремонтировать, чтобы через него могли проезжать грузовики", – отмечают в "Киевавтодоре".

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