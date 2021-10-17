"Парни, которых не садят". В Ирпене вышли на акцию протеста после нападения ромов на АТОшника (фото, видео)

В Ирпене продолжается массовая акция протеста. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене десятки людей собрались на акцию протеста. Представители ветеранских и правых организаций организовали митинг после того, как несовершеннолетние ромы избили ветерана АТО Павла Полищука.

Об этом сообщает полиция Киевской области и "Киев Оперативный" в Facebook.

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Акция началась 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов, которые высказывают свою позицию относительно деятельности представителей "одной из народностей на территории города".

На месте находятся правоохранители, спецназовцы и руководство полиции Киевской области.

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В Ирпене проходит массовая акция. Фото: полиция Киевской области

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Что требуют участники митинга

Активисты пока ведут себя мирно. Они выступают, держат плакаты и фаеры, скандируют лозунги: "Где реакция власти?", "Один за всех и все за одного".

Акцию называют "бунтом против наркоторговцев, которые избили ветерана АТО". Полицию обвиняют в бездеятельности и договоренностях с ромами.

"Причиной митинга стало недавнее избиение парня группировкой людей, которых не садят", – пишет "Киев Оперативный".

Сейчас колонна пришла к мэрии, чтобы передать свои требования. Митингующие ждут, что к ним приедет мэр Владимир Маркушин.

Драка, которая предшествовала митингам

Все началось с того, что двое ромов, 16 и 17 лет, устроили потасовку с местным 22-летним жителем.

"У нападения не было мотива как такового. У парня попросили закурить, после чего начался конфликт. На место была вызвана полиция. Говорить о причинении каких-то серьезных телесных повреждений не приходится. Участники драки по состоянию на сейчас не задержаны, потому что инкриминируемые им действия не предусматривают задержания", – сообщили нам в МВД.

Что касается того, мол, отец одного из них – "барон", то это не является для полиции предметом выяснения в данном случае. Открыто уголовное производство по статье "Причинение легких телесных повреждений".

По данным источников "Сегодня", отдельные жители Ирпеня сейчас пытаются раздуть этнический скандал.

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