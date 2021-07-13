Перед Оперным театром в Киеве сорвали всю плитку – что происходит (фото)

Территория вокруг Национальной оперы в Киеве кардинально изменится. Обнаружились серьезные ошибки, допущенные при проектировании площади

Ремонт площади перед Оперным театром

Ко Дню Независимости Театральная площадь возле Национальной оперы в Киеве полностью изменится: вместо разбитого покрытия положат новые гранитные плиты, впервые проведут систему полива газонов, заменят электросети, реконструируют опоры фонарей, обустроят гидроизоляцию цокольного этажа оперы и покрасят фасад. Работы ведутся на благотворительных началах.

Об этом сообщается на официальной странице президентской программы "Большая стройка" в Facebook. Ремонтом площади занимается компания "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает дороги по всей Украине.

Ремонт площади перед Оперным театром

По оценке специалистов, нынешнее состояние площади у Оперного связано с тем, что при проектировании 30 лет назад не предусмотрели систему полива зеленых зон. Поэтому на площадь регулярно заезжал поливочный грузовик. Зимой покрытие разрушала снегоуборочная техника, а соль, которой посыпали площадь, разъедала основу.

Основу площади теперь усилят, а на всей территории, лестнице и парапетах положат новые гранитные плиты.

Ремонт площади перед Оперным театром Реклама

"Наша компания системно реализует благотворительные проекты в регионах присутствия. В последние годы мы очень активно работаем в Киеве – восстановили крупнейшие столичные магистрали – проспекты Дружбы Народов, Заболотного, Бандеры и другие дороги. Давно хотели сделать киевлянам подарок. Нам кажется, восстановление Театральной площади с радостью воспримут как киевляне, так и многочисленные гости города", – говорит генеральный директор компании Николай Тимофеев.

Ремонт площади перед Оперным театром

Напомним, также ко Дню независимости в Киеве откроют также новый современный урбан-парк на ВДНХ, аналогов которому в стране пока нет. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, доступ на территорию урбан-парка будет полностью бесплатным.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":