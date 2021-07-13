Перед Оперним театром у Києві зірвали всю плитку – що відбувається (фото)

Територія навколо Національної опери в Києві кардинально зміниться. Виявилися серйозні помилки, допущені при проектуванні площі

Ремонт площі перед Оперним театром

До Дня Незалежності Театральна площа біля Національної опери в Києві повністю зміниться: замість розбитого покриття покладуть нові гранітні плити, вперше проведуть систему поливу газонів, замінять електромережі, реконструюють опори ліхтарів, облаштують гідроізоляцію цокольного поверху опери і пофарбують фасад. Роботи ведуться на благодійних засадах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президентської програми "Велике будівництво" в Facebook. Ремонтом площі займається компанія "Автомагістраль-Південь", яка відновлює дороги по всій Україні.

Ремонт площі перед Оперним театром

За оцінкою фахівців, нинішній стан площі біля Оперного пов'язаний з тим, що при проектуванні 30 років тому не передбачили систему поливу зелених зон. Тому на площу регулярно заїжджала поливальна вантажівка. Взимку покриття руйнувала снігоприбиральна техніка, а сіль, якою посипали площу, роз'їдала основу.

Основу площі тепер посилять, а на всій території, сходах і парапетах покладуть нові гранітні плити.

Ремонт площі перед Оперним театром Реклама

"Наша компанія системно реалізує благодійні проєкти в регіонах присутності. Останніми роками ми дуже активно працюємо у Києві – відновили найбільші столичні магістралі – проспекти Дружби Народів, Заболотного, Бандери та інші дороги. Давно хотіли зробити киянам подарунок. Нам здається, відновлення Театральної площі з радістю сприймуть як кияни, так і численні гості міста", – каже генеральний директор компанії Микола Тимофєєв.

Ремонт площі перед Оперним театром

Нагадаємо, також до Дня незалежності в Києві відкриють також новий сучасний урбан-парк на ВДНГ , Аналогів якому в країні поки немає. Роботи ведуться в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, доступ на територію урбан-парку буде повністю безкоштовним.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великий будівництва":