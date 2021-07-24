Переход в Киевском метрополитене "отремонтировали" скотчем – фото

Колонну обмотали скотчем по кругу. Фото: Александр Рудоманов
Подземный переход у станции Киевского метрополитена "Святошин" "залатали" обычным скотчем.
Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Рудоманов.
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На снимке видно, на колонне в переходе образовались трещины. Чтобы все не развалилось, ее просто перемотали скотчем по кругу.
"Если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно – вы взяли мало скотча. Переход на метро "Святошин" под железнодорожными путями", – написал Рудоманов.
Публикацию прокомментировала завсектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская. Она написала, что во вторник туда приедет комиссия и проверит, что там случилось.
Напомним, в прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.
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