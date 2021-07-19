Киев накрыл ураган. Как выглядит затопленная станция метро "Берестейская" внутри (видео)

Весь пол станции укрыт водой / Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети появилось свежее видео со станции метро "Берестейская", которую затопило после сильных ливней в столице.
Об этом сообщает "Сегодня".
На видео видно, что пол станции укрыт водой – сотрудники метрополитена, в отличительных жилетах, пытаются убрать воду. Всех пассажиров эвакуировали со станции.
Отметим, что станция метро "Берестейская" временно закрыта на вход и выход из-за потопа. О ликвидации подтоплени и открытии в метрополитене пока что не сообщали.
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Кроме того, ранее появилось видео с еще одной станции киевского метро, которая "плавает". "Академгородок" тоже временно закрыли. На месте работает ремонтная бригада.
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По состоянию на 13:30, "Академгородок" работает в обычном режиме.
Напомним, ранее Киев накрыли гроза и пылевая буря – ветер сносил все на своем пути.
Кроме того, в Украине объявлено штормовое предупреждение, а также высокий уровень пожарной опасности.
Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев