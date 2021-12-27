Перекрыты дороги и ДТП: Киев сковали большие пробки (карта)

В столице огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 27 декабря в Киеве образовались большие пробки. Движение затруднено на нескольких улицах.
Подробнее о ситуации на дорогах столицы – читайте далее в материале "Сегодня".
Где пробки в Киеве?
Движение затруднено на улице Ивана Федорова, Бессарабской площади, Европейской площади по причине ДТП.
Также пробки сковали Кловский спуск, улицы Мечникова, Большая Житомирская, бульвар Шевченко и проспект Академика Глушкова.
Кроме того, движение затруднено на Кольцевой дороге, улице Телиги и Киквидзе.
Где в Киеве пробки. Скриншот
В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка
В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.
Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.