Перекрыты дороги и ДТП: Киев сковали большие пробки (карта)

В столице огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 27 декабря в Киеве образовались большие пробки. Движение затруднено на нескольких улицах.

Подробнее о ситуации на дорогах столицы – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Где пробки в Киеве?

Движение затруднено на улице Ивана Федорова, Бессарабской площади, Европейской площади по причине ДТП.

Также пробки сковали Кловский спуск, улицы Мечникова, Большая Житомирская, бульвар Шевченко и проспект Академика Глушкова.

Кроме того, движение затруднено на Кольцевой дороге, улице Телиги и Киквидзе.

Реклама

Где в Киеве пробки. Скриншот

Реклама

В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.